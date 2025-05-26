Корова даёт в два раза больше молока – чем будет удивлять Брестская область на «Белагро»?

Аграрии Брестской области – лидеры в стране. У них есть очередная возможность заявить о себе. Именно брестчане представят лучшую молочную корову Беларуси на XXXV Международной выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также для большой столичной экспозиции готовят отборных быков Шароле и абердин-ангусской породы, новые единицы сельскохозяйственной техники, а экспортеров угостят деликатесами от крупнейших молочных и мясных производителей. О том, как взять быка столь крупной породы за рога – репортаж Кристины Протосовицкой.

Цвет, вес, нрав. Когда все имеет значение. Племенной бык по кличке Магеллан – редкой для Беларуси породы Шароле. Во время войны с Наполеоном таких представителей использовали как тяглую силу. Сегодня же 38 особей содержат для сохранения уникального генофонда в стране. Используют для улучшения мясных характеристик других пород.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Бык с крайне телевизионной кличкой Кадр абердин-ангусской породы готов покорять выставку «Белагро». Лучший представитель своей породы. Характеризуется мраморностью мяса. Уже прошел все спа-процедуры – от стрижки до мытья для того, чтобы предстать во всеоружии. Черная противоположность – бык весом 850 килограммов. Кадр – еще один эталон для выставки «Белагро». Абердин-ангусы пользуются популярностью среди покупателей. Животные белорусского происхождения отправляются в Грузию, Узбекистан, Таджикистан для дальнейшего разведения. Также в 2025 году Брестская область представит выставочные образцы овец различных пород, уток и лошадей белорусской упряжной. Удивит и высокопроизводительное стадо хозяйства «Молодово-Агро» Ивановского района, где получают без малого 13 тысяч килограммов молока в год от одной коровы. Для сравнения – средний удой по стране вдвое меньше.