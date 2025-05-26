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Корова даёт в два раза больше молока – чем будет удивлять Брестская область на «Белагро»?

26 мая 2025 18:57
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Аграрии Брестской области – лидеры в стране. У них есть очередная возможность заявить о себе. Именно брестчане представят лучшую молочную корову Беларуси на XXXV Международной выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также для большой столичной экспозиции готовят отборных быков Шароле и абердин-ангусской породы, новые единицы сельскохозяйственной техники, а экспортеров угостят деликатесами от крупнейших молочных и мясных производителей.

О том, как взять быка столь крупной породы за рога – репортаж Кристины Протосовицкой.

Корова даёт в два раза больше молока – чем будет удивлять Брестская область на «Белагро»?-2

Цвет, вес, нрав. Когда все имеет значение. Племенной бык по кличке Магеллан – редкой для Беларуси породы Шароле. Во время войны с Наполеоном таких представителей использовали как тяглую силу. Сегодня же 38 особей содержат для сохранения уникального генофонда в стране. Используют для улучшения мясных характеристик других пород.

Корова даёт в два раза больше молока – чем будет удивлять Брестская область на «Белагро»?-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Бык с крайне телевизионной кличкой Кадр абердин-ангусской породы готов покорять выставку «Белагро». Лучший представитель своей породы. Характеризуется мраморностью мяса. Уже прошел все спа-процедуры – от стрижки до мытья для того, чтобы предстать во всеоружии.

Черная противоположность – бык весом 850 килограммов. Кадр – еще один эталон для выставки «Белагро». Абердин-ангусы пользуются популярностью среди покупателей. Животные белорусского происхождения отправляются в Грузию, Узбекистан, Таджикистан для дальнейшего разведения. Также в 2025 году Брестская область представит выставочные образцы овец различных пород, уток и лошадей белорусской упряжной.

Удивит и высокопроизводительное стадо хозяйства «Молодово-Агро» Ивановского района, где получают без малого 13 тысяч килограммов молока в год от одной коровы. Для сравнения – средний удой по стране вдвое меньше.

Корова даёт в два раза больше молока – чем будет удивлять Брестская область на «Белагро»?-6

Сергей Кондрасюк, генеральный директор Брестплемпредприятия:
Не будет производиться конкурс между буренками. Будет представлена корова первой либо второй лактации. Сейчас идет отбор в племхозяйстве «Молодово-Агро». Это будет геномная цененная корова. Можно сказать, что это будет идеал селекционно-племенной работы Брестской области, которая проводится в «Молодово-Агро», и идеал коровы молочного направления Республики Беларусь. Это будет единственный экспонат. Представим лучшую корову. А соревнование будет идти посвященное 25-летию белорусской упряжной породы.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # Кристина Протосовицкая

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