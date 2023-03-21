«Первого вытянул сразу». Сотрудник ОМОН в свой выходной спас двух рыбаков, которые провалились под лёд

Новости Беларуси. Для них беда чужой не бывает. В собственный выходной командир группы ОМОН спас двух рыбаков, которые провалились под лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло в воскресенье, 19 марта, днем в пригороде столицы. Сотрудник спецподразделения Александр Ермаченок с детьми и женой возвращался домой. Проезжая на автомобиле мимо озера, недалеко от агрогородка Прилуки милиционер заметил в воде двух мужчин – помощь им нужна была без промедления.
Александр Ермаченок, командир группы ОМОН УВД Миноблисполкома:
На берегу очевидцам я сказал, чтобы они вызвали МЧС и скорую. Сам снял куртку, обувь и пополз к рыбакам. Кинул им буксировочный трос. Первого вытянул сразу – он самостоятельно отполз к берегу. Второго пришлось тянуть, мне помогли очевидцы. Мы с помощью двух тросов вытянули совместно с ними этого гражданина на берег.
Прибывшие на вызов спасатели помогли вытащить из водоема утонувшие рыболовные снасти. Спасенных мужчин (а от госпитализации они отказались) отогрели и напоили горячим чаем. Специалисты строго предупреждают: выходить на хрупкий лед опасно для жизни!
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