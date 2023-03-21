«Первого вытянул сразу». Сотрудник ОМОН в свой выходной спас двух рыбаков, которые провалились под лёд

Новости Беларуси. Для них беда чужой не бывает. В собственный выходной командир группы ОМОН спас двух рыбаков, которые провалились под лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло в воскресенье, 19 марта, днем в пригороде столицы. Сотрудник спецподразделения Александр Ермаченок с детьми и женой возвращался домой. Проезжая на автомобиле мимо озера, недалеко от агрогородка Прилуки милиционер заметил в воде двух мужчин – помощь им нужна была без промедления.