В Минске наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД. Всего отметили более 80 человек

Новости Беларуси. В концертном зале «Верхний город» наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД по итогам работы за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В концертном зале «Верхний город» наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД по итогам работы за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди них милиционеры, достигшие эффективных результатов оперативно-служебной деятельности. А также проявившие себя молодые сотрудники со стажем службы до двух лет, их родители, спортсмены, правоохранители, наставники и активисты ветеранской организации. Награды получили более 80 человек.
Владимир Шевченко, старший участковый инспектор милиции Центрального РУВД:
Мне очень приятно, что я признан лучшим в профессии. Я очень признателен своим наставникам, руководителям, руководству. Это позволяет мне в следующем году достигнуть более высоких вершин.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Мы только вместе, таким коллективом, можем сделать общее наше дело, чтобы в городе Минске было безопасно и комфортно всем: и нашим гражданам, и нашим гостям, которые приезжают в столицу.
Среди награжденных в том числе и воины-интернационалисты, работающие в милиции, а также представители СМИ, оказавшие активное содействие столичным правоохранителям в профилактической и просветительской работе.
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