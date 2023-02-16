В Минске наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД. Всего отметили более 80 человек

Новости Беларуси. В концертном зале «Верхний город» наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД по итогам работы за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них милиционеры, достигшие эффективных результатов оперативно-служебной деятельности. А также проявившие себя молодые сотрудники со стажем службы до двух лет, их родители, спортсмены, правоохранители, наставники и активисты ветеранской организации. Награды получили более 80 человек.

Владимир Шевченко, старший участковый инспектор милиции Центрального РУВД:

Мне очень приятно, что я признан лучшим в профессии. Я очень признателен своим наставникам, руководителям, руководству. Это позволяет мне в следующем году достигнуть более высоких вершин.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Мы только вместе, таким коллективом, можем сделать общее наше дело, чтобы в городе Минске было безопасно и комфортно всем: и нашим гражданам, и нашим гостям, которые приезжают в столицу.

Среди награжденных в том числе и воины-интернационалисты, работающие в милиции, а также представители СМИ, оказавшие активное содействие столичным правоохранителям в профилактической и просветительской работе.