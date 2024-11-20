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С начала 2024-го на 7% снизилось количество обращений граждан в Мингорисполком

20 ноября 2024 18:01
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Услышать каждого и решить вопросы жителей столицы в кратчайшие сроки. С начала 2024 года количество обращений граждан, поступивших в Мингорисполком, снизилось на 7 %,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала 2024-го на 7% снизилось количество обращений граждан в Мингорисполком-2

Также сократилось число повторных и коллективных обращений. По-прежнему наиболее волнующей темой для минчан являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это касается капитального ремонта, содержания жилфонда и благоустройства придомовых территорий. Также в числе вопросов – строительство, жилищная политика, труд и социальная защита. Всего с начала года в Мингорисполком поступило более 6 800 тысяч обращений граждан. Ни одно из них не осталось без внимания.

С начала 2024-го на 7% снизилось количество обращений граждан в Мингорисполком-4

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:
Более 80 % обращений, по которым обращаются минчане в Мингорисполком носят разъяснительный характер. Хочу отметить и подчеркнуть, что таких глобальных проблем, которые бы не решались – их практически нет. Есть локальные, точечные вопросы на территории каждого района.

Отметим, с 2020 года количество обращений минчан по вопросам ЖКХ сократилось в два раза. Такого результата удалось добиться благодаря работе с гражданами. На регулярной основе проводятся горячие телефонные линии и встречи с населением.

# Инна Ковалевская # Мингорисполком

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