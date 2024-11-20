В Беларуси действует более 270 детских домов семейного типа – узнали преимущества этой формы
20 ноября во всем мире отмечается Международный день детей. Именно эта дата – важный этап в становлении прав ребенка. Более 60 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. В результате этот день – не только возможность для защиты прав детей, но и для развития среды, дружественной по отношению к маленьким гражданам во всем мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социальная поддержка детства является одним из главных национальных приоритетов Беларуси. Она включает в себя программы и инициативы, направленные на улучшение условий жизни детей, обеспечение их прав и благополучия. Государство активно работает над созданием безопасной и поддерживающей среды для развития детей, что является ключевым приоритетом в социальной политике Беларуси.
С непростыми судьбами познакомилась Диана Головач.
17-летняя Карина Семко несколько лет назад осталась без попечения родителей, сегодня она воспитанница детского дома семейного типа. Впереди взрослая самостоятельная жизнь. Однако та любовь, забота и поддержка, которые Карина получила от своих родителей-воспитателей, останутся в памяти и сердце надолго.
Карина Семко, воспитанница детского дома семейного типа:
Все стали как родные, семья большая, весело очень. Все делаем вместе, сообща. Какие-то домашние обязанности, с уроками друг другу помогаем тоже. С родителями очень хорошие взаимоотношения. Тоже постоянная какая-то моральная поддержка.
Сегодня в нашей стране действует более 270 детских домов семейного типа, в которых проживают порядка 2 тысяч ребят. Преимущества такой формы воспитания очевидна. Только там, где реализуется модель «мама, папа и дети», можно рассчитывать на будущее.
Елена Войтехович, главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Безусловно, преимущество данной формы устройства детей-сирот в том, что они воспитываются и проживают в условиях семьи. Успешнее социализируются, учатся выполнять какие-то домашние обязанности, взаимодействовать с членами семьи, вести домашнее хозяйство, планировать как-то свою дальнейшую жизнь.
Детские дома семейного типа – на особом контроле ведомств. Для полноценного воспитания детей государство обеспечивает родителей-воспитателей и их подопечных жильем. Также предусмотрен ряд льгот.
Большое внимание сегодня многодетным семьям. На данный момент в нашей стране существует 11 видов различных государственных пособий.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Динамика количества многодетных семей в столице и в целом по республике положительная. И это говорит о действии выстроенной системы социальной поддержки семей, воспитывающих детей. Не только многодетных семей, но и в целом семей, где воспитываются дети. И один ребенок, и два, и три. Начнем с того, что, конечно, это разветвленная система государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Данными мерами поддержки охвачен каждый ребенок.
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