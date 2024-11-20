В Беларуси действует более 270 детских домов семейного типа – узнали преимущества этой формы

20 ноября во всем мире отмечается Международный день детей. Именно эта дата – важный этап в становлении прав ребенка. Более 60 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. В результате этот день – не только возможность для защиты прав детей, но и для развития среды, дружественной по отношению к маленьким гражданам во всем мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальная поддержка детства является одним из главных национальных приоритетов Беларуси. Она включает в себя программы и инициативы, направленные на улучшение условий жизни детей, обеспечение их прав и благополучия. Государство активно работает над созданием безопасной и поддерживающей среды для развития детей, что является ключевым приоритетом в социальной политике Беларуси. С непростыми судьбами познакомилась Диана Головач.

17-летняя Карина Семко несколько лет назад осталась без попечения родителей, сегодня она воспитанница детского дома семейного типа. Впереди взрослая самостоятельная жизнь. Однако та любовь, забота и поддержка, которые Карина получила от своих родителей-воспитателей, останутся в памяти и сердце надолго.

Карина Семко, воспитанница детского дома семейного типа:

Все стали как родные, семья большая, весело очень. Все делаем вместе, сообща. Какие-то домашние обязанности, с уроками друг другу помогаем тоже. С родителями очень хорошие взаимоотношения. Тоже постоянная какая-то моральная поддержка. Сегодня в нашей стране действует более 270 детских домов семейного типа, в которых проживают порядка 2 тысяч ребят. Преимущества такой формы воспитания очевидна. Только там, где реализуется модель «мама, папа и дети», можно рассчитывать на будущее.

Елена Войтехович, главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Безусловно, преимущество данной формы устройства детей-сирот в том, что они воспитываются и проживают в условиях семьи. Успешнее социализируются, учатся выполнять какие-то домашние обязанности, взаимодействовать с членами семьи, вести домашнее хозяйство, планировать как-то свою дальнейшую жизнь.

Детские дома семейного типа – на особом контроле ведомств. Для полноценного воспитания детей государство обеспечивает родителей-воспитателей и их подопечных жильем. Также предусмотрен ряд льгот. Большое внимание сегодня многодетным семьям. На данный момент в нашей стране существует 11 видов различных государственных пособий.