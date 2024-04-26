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В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

26 апреля 2024 18:47
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В Городской ратуше наградили минских лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Это 25 столичных предприятий и 50 наименований продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-1

Награды вручили мэр Минска Владимир Кухарев и председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова. Были представлены абсолютно разные группы изделий, начиная от хлебобулочных и заканчивая производством газового оборудования. Каждое предприятие и товар прошли через строгие критерии отбора.

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-4

Виталий Якубов, генеральный директор завода автомобильных прицепов и кузовов:
Мы сделали медицинский пункт передвижной. В простонародье это называется ФАП. Президент, когда ставил задачу, что ФАПы должны быть везде, а затраты на ремонт и восстановление старых зданий очень большие, совместно с Министерством здравоохранения разработали техническое задание на данный медицинский комплекс и внедрили в жизнь, использовав все наработки, которые есть у нас, все пожелания медиков.

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-7

Алла Куница, заместитель главы администрации Ленинского района:
Мне приятно отметить, что все субъекты нашего района ежегодно принимают участие. И не только принимают участие, но ежегодно становятся победителями в данном конкурсе. Это наша гордость.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в нашей стране более двух десятков лет. Он станет в том числе основой для выдвижения на получение Знака качества.

# Предприятия Беларуси # общество # Виталий Якубов

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