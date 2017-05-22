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В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи

22 мая 2017 13:36
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Новости Беларуси. Молодые и успешные. В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи. В числе триумфаторов – победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Каждый год наши юные дарования привозят десятки наград. Так, по итогам 2016-го белорусские школьники и студенты завоевали семь десятков медалей, в том числе 16 золотых, на предметных олимпиадах, проходивших за рубежом. 22 мая лауреаты спецфондов получили не только нагрудные знаки и свидетельства, но и денежные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи-1

Анастасия Рябцевич, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Я вокалистка, учусь в музыкальном колледже. И, вы знаете, эта победа дала мне очень много, я считаю, что это только начало. И я рада, что государство так сильно и высоко оценило мои старания. Я надеюсь, что дальше ждут меня большие победы. Только все во имя искусства.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи-4

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор, председатель Совета Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Очень важно, что эта встреча традиционная, ежегодная. И в этом ее, быть может, одно из самых важных достоинств и качеств. Потому что молодежи видеть заинтересованность в своем таланте государства, безусловно, это один из самых сильных аргументов в пользу того, что они востребованы, они нужны этой стране.

Поддержка талантливой молодежи в нашей стране – один из приоритетов государственной политики, определенном на V Всебелорусском собрании.

# общество # Таланты Беларуси # Екатерина Дулова # Культура # Фотофакт # Екатерина Дулова # Анастасия Рябцевич

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