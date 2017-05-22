В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи
Новости Беларуси. Молодые и успешные. В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи. В числе триумфаторов – победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.
Каждый год наши юные дарования привозят десятки наград. Так, по итогам 2016-го белорусские школьники и студенты завоевали семь десятков медалей, в том числе 16 золотых, на предметных олимпиадах, проходивших за рубежом. 22 мая лауреаты спецфондов получили не только нагрудные знаки и свидетельства, но и денежные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Рябцевич, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Я вокалистка, учусь в музыкальном колледже. И, вы знаете, эта победа дала мне очень много, я считаю, что это только начало. И я рада, что государство так сильно и высоко оценило мои старания. Я надеюсь, что дальше ждут меня большие победы. Только все во имя искусства.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор, председатель Совета Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Очень важно, что эта встреча традиционная, ежегодная. И в этом ее, быть может, одно из самых важных достоинств и качеств. Потому что молодежи видеть заинтересованность в своем таланте государства, безусловно, это один из самых сильных аргументов в пользу того, что они востребованы, они нужны этой стране.
Поддержка талантливой молодежи в нашей стране – один из приоритетов государственной политики, определенном на V Всебелорусском собрании.