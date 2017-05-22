Новости Беларуси. Молодые и успешные. В Минске наградили лауреатов и стипендиатов Специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи. В числе триумфаторов – победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Каждый год наши юные дарования привозят десятки наград. Так, по итогам 2016-го белорусские школьники и студенты завоевали семь десятков медалей, в том числе 16 золотых, на предметных олимпиадах, проходивших за рубежом. 22 мая лауреаты спецфондов получили не только нагрудные знаки и свидетельства, но и денежные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Рябцевич, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я вокалистка, учусь в музыкальном колледже. И, вы знаете, эта победа дала мне очень много, я считаю, что это только начало. И я рада, что государство так сильно и высоко оценило мои старания. Я надеюсь, что дальше ждут меня большие победы. Только все во имя искусства.