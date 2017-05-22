«Велосипедный бум»: в Беларуси активно развивается велодвижение

90-е годы 19 века. Безумные «циклисты» – так тогда называли тех, ко ездил на велосипеде – раскатывают по Минску, как им вздумается. После неоднократных жалоб населения губернатор принимает закон: велосипед регистрировать, иметь номер, уплачивать годовой сбор. Обгоняя экипажи или пешеходов – заблаговременно подавать звонок. А с наступлением сумерек –зажигать фонарь. С момента создания этих первых «Правил езды на велосипеде по городу Минску» прошло уже 120 лет!

Многие из этих правил соблюдаются по сегодняшний день, хотя с тех пор обязанности обладателей ровара смягчились, а возможности расширились.

Для тех, кто раньше только ходил по дорожкам, а не ездил, с мая по сентябрь есть возможность посетить велошколу. Там вас научат, как «приручить» железного коня.

Прежде чем отправляться колесить по дорогам, стоит изучить современный правила «О езде на велосипедах». Запомнить специальную разметку и знаки велосипедных дорожек. И только потом можно искать ближайший пункт проката, которых, к слову, в городе около 40.

Можно взять на час, день, месяц – время не ограничено. К тому же вдоль велосипедных путей, общая протяжённость которых около 140 километров, встречаются пункты отдыха – велокафе. Перекусить, отдохнуть, пообщаться, получить информацию о местонахождении – и дальше с ветерком!

Если же ваш двухколёсный друг дал сбой и нуждается в починке, то в первую очередь оглянитесь. Возможно, рядом с вами есть велосток – небольшая остановка с самыми необходимыми инструментами для техпомощи. Если нет – ищите гараж под номером 38.

Для обычного горного транспорта на бесплатной велокухне найдётся, пожалуй, любой инструмент. Но если ваш велосипед слишком экзотический или ремонт требует больших усилий – можно вызвать для него скорую помощь!

Некоторые веломастерские Минска сочетают в себе и веломойку, и место для зимнего хранения велосипеда.

Чтобы спасти ваше имущество от кражи, можно даже застраховать велосипед и спать спокойно!

Ровар-карнавалы, акции – велосипедная культура преображает наши города. Занижаются бордюры, строятся велосипедные хайвеи, которые соединяют между собой города и туристические маршруты. В Минске планируется создание городской сети велопроката и установка велосчётчиков, которые ведут учёт всех проезжающих владельцев эко-транспорта.