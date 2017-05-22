Мужчина-дояр Валентин Дворак: Мне нравится моя работа!

Каждое утро Валентина Дворака из деревни Прудок Мозырского района начинается в компании этих пятнистых красавиц. Вот уже 30 лет он трудится дояром на ферме. Мужчину в этой профессии встретишь очень редко, зато Валентину по душе. Ещё мальчишкой он бегал в колхоз помогать маме, которая работала дояркой.

С той поры многое изменилось. Ручной труд заменили машины. Работать стало легче. Теперь коровы сами занимают свои места в стойлах, а Валентину остаётся лишь продезинфицировать вымя и сцедить первое молоко, чтобы избавиться от лишней грязи и бактерий. А дальше – работает доильный аппарат. Так и скорость увеличивается, и качество продукта улучшается.

Впрочем, и без этого аппарата Валентин может дать фору любому. Стоило нам отвернуться лишь на несколько минут – и в его руках уже полное ведро ароматного молока.

Но руками 200 коров не выдоить. Единственное, о чём жалеет Валентин, так это о том, что с приходом на ферму технологий душевности стало меньше. Раньше каждую бурёнку знали по имени, потому что было их не больше 50. Сейчас же их в несколько раз больше, и вместо имени – бирка с номером.

А вот уж что точно не изменилось с годами, так это песня во время работы. Так и настроение поднимается, и процесс ускоряется.

Кстати, жена Валентина, Полина, тоже доярка. Причем, на момент знакомства девушка работала продавцом в магазине, но с такой теплотой приняла профессию мужа, что и сама потом пошла помогать на ферму.

Уже сегодня Валентин не представляет свою жизнь без любимой работы, потому и приходит каждый день на ферму, как на праздник.