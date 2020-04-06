«Когда стреляют по тебе, очень трудно бежать по картофельному полю». Где прятались минчане от оккупантов

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Евгения Свиридова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда стреляют по тебе, очень трудно бежать по картофельному полю. Когда борозды эти, ботва цепляется за ноги, а тебе надо бежать, а тут пули фьють-фьють, свистят. И только единственное счастье – это лес.

Те, кто убежать не успевал, искали подвалы. В основном это были евреи, которым оккупанты выписали билет в один конец. Ради спасения жизни чудесам конспирации белорусы учились за считанные часы.