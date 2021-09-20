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В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?

20 сентября 2021 06:27
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Новости Беларуси. На фоне похолодания в Минске 20 сентября начинается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?-1

Батареи начинают включать в социальных учреждениях. В списке детские сады, школы, больницы и поликлиники, учреждения социального обеспечения, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы.

В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?-4

Решение о включении тепла принимаются местными властями. Существуют и установленные нормы. В жилом секторе тепло подают при среднесуточной температуре воздуха в течение пяти суток + 8 °C и ниже.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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