В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?

Новости Беларуси. На фоне похолодания в Минске 20 сентября начинается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батареи начинают включать в социальных учреждениях. В списке детские сады, школы, больницы и поликлиники, учреждения социального обеспечения, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы.