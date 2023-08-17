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В Минске начинает работу II Международный антифашистский конгресс

17 августа 2023 06:08
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Новости Беларуси. Предупредить мир о реальной угрозе неофашизма, консолидировать здоровые международные силы для противодействия его распространению. В Минске 17 августа начинает работу II Международный антифашистский конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начинает работу II Международный антифашистский конгресс-1

Инициированный Министерством обороны Беларуси, он объединит участников из более чем 30 стран, чтобы сохранить историческую правду о Второй мировой и Великой Отечественной войне. В нашей столице до 19 августа – представители военных делегаций, дипломатического корпуса, зарубежного научного и экспертного сообщества, государственных органов, ведущих СМИ и основных религиозных конфессий, ветераны Великой Отечественной войны.

В Минске начинает работу II Международный антифашистский конгресс-4

Пленарное и секционное заседания конгресса состоятся в Центральном доме офицеров. Первый Международный антифашистский конгресс прошел в прошлом году в Москве. Голос Минска против фашизма тоже звучит настойчиво и бескомпромиссно.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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