Прямой эфир

В Минске начался суд над Эдуардом Бабарико, сыном экс-банкира

22 мая 2023 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 22 мая начался суд над Эдуардом Бабарико, сыном экс-банкира. Он был задержан вместе с отцом в июне 2020 года и с тех пор находился в СИЗО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске начался суд над Эдуардом Бабарико, сыном экс-банкира-1

Уголовное дело рассматривается Минским областным судом. Фигуранту предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов на протяжении около 10 лет, отмывание денег, полученных преступным путем, пособничество в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти, совершенных группой лиц по предварительному сговору.  

Также фигуранта судят за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды. Отмечается, что эти действия повлекли другие тяжкие последствия, такие как массовые беспорядки и причинение ущерба в особо крупном размере. Сыну бывшего банкира грозит до 20 лет лишения свободы.  

# Судебная система Беларуси # общество # Эдуард Бабарико # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобразования: выпускников в 2023 году больше, чем в прошлом
22 мая 2023 10:57

Минобразования: выпускников в 2023 году больше, чем в прошлом

Высокая пожароопасность – Минлесхоз запретил посещать леса в 78 районах Беларуси
22 мая 2023 10:38

Высокая пожароопасность – Минлесхоз запретил посещать леса в 78 районах Беларуси

Какие экзотические фрукты можно вырастить в Беларуси? Вы удивитесь, но в списке есть даже ананас
22 мая 2023 10:32

Какие экзотические фрукты можно вырастить в Беларуси? Вы удивитесь, но в списке есть даже ананас