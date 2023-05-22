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Минобразования: выпускников в 2023 году больше, чем в прошлом

22 мая 2023 10:57
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Новости Беларуси. Выпускники школ готовятся к важным испытаниям. Уже 1 июня 9-классники будут сдавать первый экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минобразования: выпускников в 2023 году больше, чем в прошлом-1

Для тех, кто заканчивает 11 школьных лет, последний звонок прозвенит 25 мая. В 2023 году выпускников белорусских школ, гимназий, лицеев больше, чем в прошлом. Самые талантливые из них уже 23 мая станут гостями большого праздника в Лиде. На него приглашены 800 лучших 11-классников со всей страны. И все без исключения – выпускники Лидского района.  

В программе – торжественное шествие по улицам Лиды, возложение цветов к Кургану Бессмертия. Как и принято на республиканском «Последнем звонке», вчерашних школьников ждет награждение. Ну и как же без дискотеки и сюрпризов? Завершится вторник для них фейерверком.  

# Выпускной # общество # Фотофакт

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