В Минске начали выпускать мороженое без сахара и лактозы

Новости Беларуси. Без сахара и без лактозы. В Минске начали выпуск линейки полезного мороженого. Оно уже появилось на прилавках магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лакомство можно узнать по крупной надписи на упаковке: «продукт содержит сорбит». Оно создано для людей, придерживающихся диетического питания, в том числе больных сахарным диабетом и лактозной недостаточностью. У столичных производителей мороженого появятся и другие новинки. Например, молочный продукт эконом-сегмента с меньшим содержанием жира. Столичное мороженое пользуется спросом и у зарубежных потребителей, о чем свидетельствует рост поставок на экспорт.

Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината № 2:

Мороженое пользуется спросом, на сегодня 35 % объемов, которые мы производим, вывозится на экспорт. Это Российская Федерация, также поставляем мороженое в Республику Казахстан, Азербайджан, сейчас прорабатывается Узбекистан. В принципе, мы уже законтрактованы на 2023 год объемами и подтверждение получили.