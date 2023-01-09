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В Минске начали выпускать мороженое без сахара и лактозы

09 января 2023 13:24
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Новости Беларуси. Без сахара и без лактозы. В Минске начали выпуск линейки полезного мороженого. Оно уже появилось на прилавках магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали выпускать мороженое без сахара и лактозы-1

Лакомство можно узнать по крупной надписи на упаковке: «продукт содержит сорбит». Оно создано для людей, придерживающихся диетического питания, в том числе больных сахарным диабетом и лактозной недостаточностью. У столичных производителей мороженого появятся и другие новинки. Например, молочный продукт эконом-сегмента с меньшим содержанием жира. Столичное мороженое пользуется спросом и у зарубежных потребителей, о чем свидетельствует рост поставок на экспорт.

В Минске начали выпускать мороженое без сахара и лактозы-4

Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината № 2:
Мороженое пользуется спросом, на сегодня 35 % объемов, которые мы производим, вывозится на экспорт. Это Российская Федерация, также поставляем мороженое в Республику Казахстан, Азербайджан, сейчас прорабатывается Узбекистан. В принципе, мы уже законтрактованы на 2023 год объемами и подтверждение получили.

В Минске начали выпускать мороженое без сахара и лактозы-7

Стоит отметить, что зимой морозный продукт продолжает пользоваться популярностью. За этот период только на одном из столичных хладокомбинатов в Минске и Минской области реализуется до 150 тонн мороженого. Летом же объемы производства увеличивают в 4-5 раз.

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# Продукты питания # общество # Дмитрий Бонохов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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