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В Минске начали выдавать паспорта готовности к зиме. Кто из районов лидирует в подготовке?

24 июля 2023 13:36
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Новости Беларуси. Минские здания продолжают готовить к осенне-зимнему периоду. Около 10 % потребителей тепловой энергии уже получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали выдавать паспорта готовности к зиме. Кто из районов лидирует в подготовке?-1

Завершены работы примерно на таком же количестве теплоисточников. Больше всего объектов готовых к холодам во Фрунзенском районе Минска. Чтобы отопительный сезон прошел без ЧП, в летнее время проверяют множество систем. От тепловых узлов до линий энергоснабжения. И если выявлены нарушения, паспорт не подписывают, пока их не устранят.

В Минске начали выдавать паспорта готовности к зиме. Кто из районов лидирует в подготовке?-4

Сергей Василевский, директор филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области:
Должны быть проведены все испытания, измерения, оборудование должно быть исправно и готово к работе. Паспорт не будет подписан, если у потребителя имеются нарушения технического характера, если имеются поврежденные кабельные линии энергоснабжения 0,4 киловольта или 10 киловольт на балансе. Также не будут подписаны, если теплоузел не готов, отсутствует изоляция, отсутствуют испытания, не проверены манометры, отсутствует прибор учета.

В Минске начали выдавать паспорта готовности к зиме. Кто из районов лидирует в подготовке?-7

Все работы по подготовке теплоисточников и потребителей необходимо завершить до 20 августа. А к 1 сентября 100 % столичных объектов должны получить паспорта готовности. Всего их в Минске более 3 тысяч. Это как здания социальной инфраструктуры, так и жилфонд, офисные и другие помещения.

# Отопительный сезон # общество # Сергей Василевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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