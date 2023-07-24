В Минске начали выдавать паспорта готовности к зиме. Кто из районов лидирует в подготовке?

Новости Беларуси. Минские здания продолжают готовить к осенне-зимнему периоду. Около 10 % потребителей тепловой энергии уже получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Завершены работы примерно на таком же количестве теплоисточников. Больше всего объектов готовых к холодам во Фрунзенском районе Минска. Чтобы отопительный сезон прошел без ЧП, в летнее время проверяют множество систем. От тепловых узлов до линий энергоснабжения. И если выявлены нарушения, паспорт не подписывают, пока их не устранят.

Сергей Василевский, директор филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области:

Должны быть проведены все испытания, измерения, оборудование должно быть исправно и готово к работе. Паспорт не будет подписан, если у потребителя имеются нарушения технического характера, если имеются поврежденные кабельные линии энергоснабжения 0,4 киловольта или 10 киловольт на балансе. Также не будут подписаны, если теплоузел не готов, отсутствует изоляция, отсутствуют испытания, не проверены манометры, отсутствует прибор учета.