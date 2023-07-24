Учёные БГУ и медики работают над несовместимостью донорских компонентов. Что это изменит в трансплантации?

Новости Беларуси. Ученые БГУ и медики работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации. Это позволит в разы сократить лист ожидания и получить шанс на жизнь еще большему числу пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – одна из немногих стран, где всерьез продвинулись в этом вопросе. Уже около года все необходимые исследования ведутся на биофаке БГУ в собственных лабораториях. Решается проблема несовместимости донорских компонентов и их отторжения организмом из-за разных групп крови.

Дмитрий Крачак, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Заинтересовала идея о том, что изменение группы крови донора может помочь нам в увеличении объема выполняемых операций, потому что мы сможем проводить так называемые неодногруппные пересадки органов, то есть несовместимые по системе AB0 в частности. У нас возникла идея попытаться каким-то образом модернизировать донорские органы, удалить из них антигены системы AB0 и сделать их более универсальными для трансплантации.

Врачи-практики на разработку наших ученых возлагают большие надежды. Ведь если удастся перехитрить иммунную систему, то донорские органы в каждом случае перестанут восприниматься организмом как чужеродные.