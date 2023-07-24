Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ветра и ливней

Новости Беларуси. Сильный ливень и ветер. Из-за них на завтра, 25 июля, синоптиками в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, а вот дождь пройдет практически повсеместно. Причем местами с грозами. При них ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +20 °C по северо-востоку до +30 °C по югу.