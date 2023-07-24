Не знаете, куда поступать? Гомельский торгово-экономический колледж приглашает абитуриентов

Выбор будущей профессии – дело ответственное. Такой шаг может определить дальнейшую жизнь человека. Поэтому так важно найти ту сферу деятельности, которая будет приносить удовольствие и пользу.

Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза сегодня считается старейшим из действующих кооперативных учебных заведений.

Ирина Железнякова, директор Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Учреждение образования «Гомельский торгово-экономический колледж» создано в 1940 году. Оно называлось и кооперативным техникумом. Сейчас оно носит название колледж. Колледж сегодня – динамично развивающееся учреждение среднего специального образования, которое развивается и постоянно совершенствуется.

Подготовка в Гомельском торгово-экономическом колледже Белкоопсоюза проводится на основе базового образования на дневной форме обучения и общего среднего образования с возможностью дневной и заочной форм обучения. Ирина Железнякова:

Сегодня мы готовим юристов, экономистов, программистов, бухгалтеров и товароведов. Наша материальная база позволяет подготовить высококвалифицированного специалиста, для этого имеются и учебные аудитории, и кабинеты, и лаборатории. Многие выпускники нашего колледжа являются руководителями различных организаций и предприятий не только системы потребительской кооперации, но и других организаций как нашего региона, так и по всей Республике Беларусь. За историю существования старейшего кооперативного колледжа подготовлено свыше 40 тысяч специалистов среднего специального образования, а также работников массовых профессий.

Татьяна Семещенко, преподаватель Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

С 1 сентября 2022 года в колледже открыта новая специальность «Правоведение» с присвоением квалификации юриста. Это уникальная специальность для нашего учреждения образования и для области, так как только наш колледж осуществляет подготовку по данной специальности. Учащиеся колледжа принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Только за последний учебный год наши учащиеся стали победителями в республиканских, областных олимпиадах по экономике, бухгалтерскому учету, программированию и коммерческой деятельности. Настоящая гордость учебного заведения – это его педагогический состав. Более 70 % преподавателей имеют первую и высшую квалификационные категории, а также известны как авторы пособий, имеющих гриф Министерства образования.

Елизавета Костейко, учащаяся Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Наши преподаватели – это очень высококвалифицированные специалисты, которые имеют колоссальный опыт в обучении и горят своей работой. Они оказывают нам невероятную помощь, поддержку. Мы чувствуем мотивацию каждый день, и это нам очень помогает. Я очень горжусь, что учусь в торгово-экономическом колледже.

Милана Бадюкова, учащаяся Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Практические и теоретические занятия ведутся в кабинетах, которые оснащены всем необходимым. Это современные компьютерные системы, кассовые и вычислительные аппараты, а также мультимедийные устройства. У нас высококвалифицированные педагоги, которые позволяют нам получить качественное образование. И благодаря этому мы сможем пойти работать в дальнейшем. Для подготовки востребованных специалистов педагоги используют на занятиях активные формы обучения, подходы, которые позволяют достигать высокого уровня в образовании и подготовке будущих бухгалтеров, экономистов, товароведов, программистов и продавцов.

Янина Потапнева, преподаватель Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Педагогический коллектив в колледже на занятиях использует современные методы обучения – тренинги, дегустации, методы проблемного образования, кейс-технологии. Чтобы связать теорию и практику, организуются экскурсии на промышленные предприятия Гомеля, торговые сети города, посещаются бизнес-форумы и проводятся выставки, ярмарки, в которых учащиеся тоже принимают участие.

Аудитории колледжа оснащены торговым и контрольно-кассовым оборудованием, образцами товаров и современной вычислительной техникой. Парк персональных компьютеров колледжа составляет более 200 единиц. Семь компьютерных классов дают учащимся возможность досконально изучить учебные дисциплины и овладеть навыками решения профессиональных задач по экономике, бухгалтерскому учету, финансам и кредиту, налогообложению, а также освоить секреты программирования.

Анна Аверченко, учащаяся Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

В нашем колледже есть большое количество компьютерных и профильных аудиторий, которые помогают учащимся получить опыт работы под руководством преподавателей. Есть все условия для получения профессионального образования. Наши преподаватели достойны отдельного внимания. Индивидуальный подход и терпение – это их главный козырь. Мне нравится учиться в нашем колледже, потому что здесь приятная атмосфера, проходит большое количество мероприятий. Надеюсь, что будущую профессию свяжу с программированием. В свободное от занятий время учащиеся не остаются без дела. Для них открыты библиотека, читальный и два спортивных зала, организована работа спортивных секций и кружков художественной самодеятельности.

Илья Коваленко, учащийся Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

В нашем колледже делают не только хороших профессионалов, но и спортсменов. Уделяют много внимание спорту, такому как шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, футбол, теннис, дартс. Наш колледж принимает активное участие в городских соревнованиях. Также наш колледж раз в два года принимает участие в республиканской спартакиаде, в том году заняли первое место, чему я очень рад. Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза – это учреждение образования с многолетней историей, которое готовит грамотных и перспективных специалистов не только для системы потребительской кооперации, но и всей страны.