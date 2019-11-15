В Минске начали устанавливать главную ёлку

Новости Беларуси. На Октябрьской площади в Минске начался монтаж главной ели страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году высота её будет, как и в предыдущие, около 30 метров. Основные изменения коснутся дизайна.

Украшать ель будут четыре тысячи шаров, светодиодная гирлянда, а ещё в этом сезоне в убранство главного атрибута новогоднего праздника решили добавить узор из декоративных снежинок.

Дмитрий Пракопенко, заместитель директора по производству предприятия «Минскреклама»:

В данный момент наши работники уже монтируют металлокаркас ели, бетонный пояс вокруг елки. Сегодня мы планируем поставить нижнюю часть ствола, завтра – вторую и третью часть ствола, начать тросовые растяжки. В воскресенье планируем закончить монтаж железа, после начнем монтировать еловые лапки и игрушки.