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В Минске начали устанавливать главную ёлку

15 ноября 2019 14:03
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Новости Беларуси. На Октябрьской площади в Минске начался монтаж главной ели страны,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году высота её будет, как и в предыдущие, около 30 метров. Основные изменения коснутся дизайна.

В Минске начали устанавливать главную ёлку-1

Украшать ель будут четыре тысячи шаров, светодиодная гирлянда, а ещё в этом сезоне в убранство главного атрибута новогоднего праздника решили добавить узор из декоративных снежинок.

В Минске начали устанавливать главную ёлку-4

Дмитрий Пракопенко, заместитель директора по производству предприятия «Минскреклама»:
В данный момент наши работники уже монтируют металлокаркас ели, бетонный пояс вокруг елки. Сегодня мы планируем поставить нижнюю часть ствола, завтра – вторую и третью часть ствола, начать тросовые растяжки. В воскресенье планируем закончить монтаж железа, после начнем монтировать еловые лапки и игрушки.

В Минске начали устанавливать главную ёлку-7

На этом подготовка праздничного дерева не завершается. Уже к концу следующей недели специалисты «Мингорсвета» начнут наряжать ёлку светодиодной пиксельной гирляндой.

# Новый год # общество # Дмитрий Пракопенко # Фотофакт

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