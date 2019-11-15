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Почему Р-80 после реконструкции вызывает тревогу у дорожников

15 ноября 2019 10:21
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр – Дмитрий Демидович.

Дороги к зиме готовы. Но есть ли какой-то участок дороги где-то в Минской области, который вызывает у вас тревогу перед сезоном?

Почему Р-80 после реконструкции вызывает тревогу у дорожников-1

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр»:
Знаете, каждый раз у дорожников вызывает тревогу участок, который только введён в эксплуатацию. Пользователи привыкли, что дорога имела параметры, допустим, 3-ей категории. Мы выполнили реконструкцию этой дороги, довели её до параметров 1-ой категории, установили там повышенный скоростной режим. Вот это всегда вызывает определённые опасения: как поведёт себя пользователь в этой ситуации.

Если человек раньше ехал по менее комфортной дороге и больше опасался за свою жизнь, он выбирал скоростной режим пониже. А сейчас он получил шикарную дорогу. Вот это всегда вызывает тревогу.

Я скажу конкретно, какая дорога вызывает у меня тревогу этой зимой. Это автомобильная дорога Р-80. От Кургана Славы до Слободы. Вот мы её реконструировали до параметров первой категории, она в бетонном исполнении.

# Автодороги Беларуси # общество # Дмитрий Демидович

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