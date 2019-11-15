«Уходят из обихода кожаные диваны». Как обустроить гостиную

В середине лучше всего сделать кофейный столик. Чем ниже кофейный столик, тем больше будет казаться пространство.

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров: Гостиная – это место сбора всей семьи и место проведения досуга. Поэтому при планировке гостиной нужно учитывать пожелания всех жильцов. Удобнее всего: диван и два дивана по краям – буквой П. Либо диван и два кресла по краям.

Гостеприимство начинается с гостиной – уголка релакса и центра притяжения всей семьи. Секреты обустройства главной комнаты в доме раскроет дизайнер интерьеров Мария Голденберг.

Обозначить характер вашей гостиной помогут актуальные вот уже несколько лет стили оформления: арт-деко, хюгге и современная классика. Тройка лидеров дизайнерского искусства впишется даже в негабаритные метры.

Мария Голденберг:

Тут лучше не использовать контрастные цвета. Можно использовать зеркала, можно использовать глянцевые поверхности мебели. Лучше не использовать обои с каким-то крупным орнаментом.

В гостиной нужно учитывать несколько вариантов освещения.

Первый вид освещения – это яркое освещение, когда собирается вместе вся семья. Второй вид освещения – это полумрак, чтобы смотреть ТВ. Также стоит учесть какие-то настенные светильники, либо торшеры.