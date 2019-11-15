Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Михаил Гусман, журналист (Россия):

Именно в Беларуси фактически де-юре перестал существовать Советский Союз. И в каждой из этих бывших советских республик проявлялся и национализм, иногда и шовинизм.

Белорусы в этом плане эти годы постсоветские проявили себя очень тактично, на мой взгляд. Мне кажется, Беларуси удалось уйти от этих самых перекосов. Таким образом это спокойное развитие, поэтапное, пошаговое. Мне кажется, в этом проявляется мудрость белорусского народа, который не торопится, раздирая рубашку на теле.

Белорусы – братья русских, братья россиян. И то же время понимающие свою географическую европейскость.