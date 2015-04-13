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В Минске началась реконструкция трамвайных путей от разворотного кольца на Козлова до Ботанической

13 апреля 2015 18:27
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Новости Беларуси. В Минске дали старт реконструкции трамвайных путей от разворотного кольца на Козлова до Ботанической. Сейчас строители демонтируют старые рельсы, после чего будут укладывать новые, бесшеечные. К слову, по такой технологии производилась укладка трамвайных путей в Праге и Будапеште, где уличный поезд — основной вид общественного транспорта. Реконструкцию планируют завершить к осени.

На время реконструкции трассы уличных поездов под номерами 3 и 6 временно изменились.

Трамваи теперь огибают улицу Козлова по Платонова, Чапаева и Змитрока Бядули в обоих направлениях. На одноимённых остановочных пунктах пассажиры могут пересесть на автобус номер 901, курсирующий до железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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