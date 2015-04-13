Совместная акция СТВ, пионерии и БРСМ «Письмо победителю» приобретает в Беларуси все большую популярность

Новости Беларуси. Всё большую популярность приобретает совместный проект нашего телеканала и молодёжных организаций — «Письмо победителю». Теплые строки признательности своим предкам пишут дети, молодежь и те, кто сейчас защищает нашу Родину. 13 апреля свои письма-треугольники в страшные годы войны отправили правнуки участников тех событий — школьники. Их адресаты — герои сражений и просто неизвестные солдаты.

Юлия Матяш, СТВ:

Японский бумажный журавлик после Второй мировой стал настоящим символом веры в жизнь и надежды. Вот это незамысловатое и простое оригами, своего рода тоже символ. Ведь именно так узнавали хорошие вести с фронта.

Арсений тоже учится складывать лист бумаги в треугольный конверт. Совсем их не знает, но хочет обнадежить Анну и Марию — двух молодых медсестер, которые всю войну помогали раненым солдатам. Арсений верит, его счастье буквально отвоевали его прабабушки.

Арсений Сивцов, ученик ГУО «Средняя школа № 2» Минска:

Я им пишу, что мы сейчас счастливы во многом благодаря им. О том, что у нас сейчас есть мирное небо, мирное детство.

На этих конвертах нет ни фамилии, ни марки. Однако письма найдут адресата, тем более что каждый воин заслуживает слов признательности.

Ксения Артюхович, ученица ГУО «Средняя школа № 2» Минска:

Я адресую не конкретному человеку, а всем. Они не зря они воевали, не зря принесли себя в жертву.

Сейчас школьники о Великой Отечественной войне узнают от родителей и учителей. Сегодня любопытную историю о патефоне, который «молчал» под землей почти 70 лет, а потом запел, ребятам рассказала наш витебский корреспондент Анастасия Бут.

Песок попал и на звукосниматель. Музыка остановилась. И через 7 десятилетий, когда витебские гимназисты бегали по лесу, комок земли упал с патефона. Буквально из-под земли зазвучали «Осенние листья».

Интересные истории о страшных военных годах в эти дни рассказывают во всех регионах Беларуси. Ведь проект нашего телеканала, пионерии и БРСМ «Письмо Победителю» обязательно доберется до каждого уголка мирной Беларуси. И уже свои строки будут писать потомки победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назар Андреенко, учащийся гимназии № 7 Витебска:

Я писал письмо полковнику Шкиндеру Петру Васильевичу. Он был участником операции «Багратион» и участвовал в освобождении Городокского района. Я его не знаю, но я знаю точно, что он был великим человеком, который подарил нам эту победу.

Денис Олифиренко, учащийся гимназии № 7 Витебска:

В своих письмах мы пишем: «Спасибо тебе за победу, солдат. И низкий поклон всем солдатам 1941-1945 годов».