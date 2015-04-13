Прямой эфир

Сильный ветер в Бресте обрушил кирпичную стену на припаркованные автомобили

13 апреля 2015 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поваленные рекламные щиты, деревья и сорванные крыши. Такие последствия непогода принесла 13 апреля жителям Брестского региона. Стихия здесь разгулялась не на шутку. Порывы ветра  достигали 20 метров в секунду. А это, по словам синоптиков, соответствует оранжевому уровню опасности.

Лишь за день к брестским спасателям поступило больше ста сообщений о повреждениях, которые нанёс штормовой ветер частным постройкам и многочисленным машинам. Вырванные с корнем деревья падали на припаркованные авто. На одной из улиц города на 10 автомобилей обрушилась даже кирпичная стена. Есть в Бресте и кратковременные перебои с электроэнергией. А вот информации о пострадавших, как заверили в МЧС, не поступало.

Шквалистый ветер, дождь и непогода также пришли 13 апреля в белорусскую столицу. Резкое изменение погоды принес циклон с Балтийского моря. Кстати, ветреную и сырую погоду синоптики прогнозируют и на протяжении всей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Совместная акция СТВ, пионерии и БРСМ «Письмо победителю» приобретает в Беларуси все большую популярность
13 апреля 2015 18:10

Совместная акция СТВ, пионерии и БРСМ «Письмо победителю» приобретает в Беларуси все большую популярность

На Могилевском текстильном предприятии преступили к выпуску «Цветка Великой Победы»
13 апреля 2015 17:56

На Могилевском текстильном предприятии преступили к выпуску «Цветка Великой Победы»

В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 стройплощадках
13 апреля 2015 17:51

В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 стройплощадках