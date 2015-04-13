Сильный ветер в Бресте обрушил кирпичную стену на припаркованные автомобили

Новости Беларуси. Поваленные рекламные щиты, деревья и сорванные крыши. Такие последствия непогода принесла 13 апреля жителям Брестского региона. Стихия здесь разгулялась не на шутку. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. А это, по словам синоптиков, соответствует оранжевому уровню опасности.

Лишь за день к брестским спасателям поступило больше ста сообщений о повреждениях, которые нанёс штормовой ветер частным постройкам и многочисленным машинам. Вырванные с корнем деревья падали на припаркованные авто. На одной из улиц города на 10 автомобилей обрушилась даже кирпичная стена. Есть в Бресте и кратковременные перебои с электроэнергией. А вот информации о пострадавших, как заверили в МЧС, не поступало.

Шквалистый ветер, дождь и непогода также пришли 13 апреля в белорусскую столицу. Резкое изменение погоды принес циклон с Балтийского моря. Кстати, ветреную и сырую погоду синоптики прогнозируют и на протяжении всей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.