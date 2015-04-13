На Могилевском текстильном предприятии преступили к выпуску «Цветка Великой Победы»

Новости Беларуси. «Цветок Великой Победы». К юбилейной дате могилевские текстильщики начали выпускать нагрудную ленту с национальной символикой и веточкой цветущей яблони. На предприятии уверены, что этот атрибут станет неотъемлемой частью праздничных мероприятий каждое 9 Мая. К слову, раньше такие бутоньерки в Беларуси никогда не производились.

Ирина Недобоева, СТВ:

Основа «Цветка Победы» – это лента, выполненная в традициях белорусского флага. А изюминкой стала веточка цветущей яблони. Могилевские текстильщики надеются, что эта ленточка станет украшением праздника.

Все детали «Цветка Великой Победы» изготавливаются на могилевском текстильном предприятии. Кроме красно-зеленой ленты, которую ткут на станках, остальная работа — исключительно хэнд-мэйд.

Алеся Иванова, швея текстильного предприятия:

Берем ленту готовую, приклеиваем два лепесточка, затем берем цветочек и приклеиваем наверх.

Работнице швейного цеха Алесе Ивановой досталась ручная часть процесса изготовления праздничных бутоньерок. Создание одной такой декорированной ленты — работа творческая.

Наталья Макаренко, начальник швейного участка текстильного предприятия:

Сначала идет сборка, затем приклеивание. Весь технологический процесс производства изделия разбит на этапы – это позволяет увеличить производительность труда и выпуск.

Могилёвское предприятие ежедневно выпускает больше 10 тысяч «Цветов Великой Победы», изготовленных по эскизу своих дизайнеров. Если нужно, текстильщики могут увеличить объемы в десяток раз.

Юлия Поверенная, инженер-технолог текстильного предприятия:

Сразу был вариант именно цвета белорусской национальной символики. С цветком решали. Решили остановиться именно на яблоневом цветке. 9 мая— майское цветение садов.

На предприятии особенно гордятся, что смогли найти достойный ответ импортным аналогам. Ведь до начала выпуска «Цветов Великой победы» все декорированные ленты закупались за рубежом.

Наталья Дрозд, заместитель генерального директора текстильного предприятия:

Наше предприятие не смогло остаться безучастным к такому большому и великому празднику. Кроме этого, взыграло у нас чувство патриотизма, то есть мы хотим, чтобы граждане Беларуси в праздничных мероприятиях с нашим изделием на груди, чтобы это не было изделие, привезенное из каких-либо других стран.

Уже совсем скоро этот цветущий символ украсит праздничные колонны. Заказы на бутоньерки ручной работы поступают со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.