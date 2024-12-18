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В Минске начала работу праздничная ярмарка мастеров «Новогодний Кирмаш. Арт-Базар»

18 декабря 2024 17:57
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Праздник к нам приходит. Оригинальные подарки можно приобрести на ярмарке мастеров «Новогодний кирмаш». Арт-базар расположился на втором этаже Дворца искусства в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начала работу праздничная ярмарка мастеров «Новогодний Кирмаш. Арт-Базар»-2

Выбор на любой вкус и цвет. Ароматные имбирные пряники, эксклюзивные изделия из керамики, дерева и пряжи. Елочные игрушки с ручной росписью и винтажные сумочки, которые станут ярким акцентом любого образа. Для любителей неординарных решений мастера подготовили восковые свечи в виде елок, подарочное мыло с ароматом хвои и безымянных кукол ручной работы.

В Минске начала работу праздничная ярмарка мастеров «Новогодний Кирмаш. Арт-Базар»-4

Наталья Шабуневич, соорганизатор ярмарки «Новогодний кирмаш»:
Последние годы изделия ремесленников становятся очень популярны. Местных ярмарок для всех желающих участвовать не хватает. Ремесленников становится больше, и покупателей их изделий тоже становится больше. Мы смотрим, чтобы не было много участников с одинаковыми изделиями, чтобы выставка была более разноплановая. Чтобы было покупателям интересно и самим участникам – они не конкурировали друг с другом. 

Ярмарка работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Отметим, что, помимо подарочных изделий, на первом этаже Дворца искусства вы также сможете приобрести товары для дома, травяные сборы и одежду. Что касается новогоднего кирмаша, он продлится по 31 декабря.

*На правах рекламы.

# Реклама # Новый год

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