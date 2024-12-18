Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Ёлка желаний»

Мечты сбываются, если исполнение желаний в руках профессионалов. В преддверие любимых зимних праздников Белорусский Красный Крест организовал акцию «Елка желаний» для ребят из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодние деревья, украшенные открытками с детскими мечтами, расположены в крупных ТЦ и организациях по всей стране. К одному из таких 18 декабря подошла жительница Минска Татьяна Гамезо. Она исполнила желания сразу нескольких девчонок и мальчишек – в мешок подарков Красного Креста положила мяч, настольную игру, куклу и другие игрушки. Ребята пока даже не подозревают, что их мечты осуществит совсем не Дед Мороз, а Снегурочка.

Татьяна Гамезо:

О «Елке желаний» я узнала из Telegram-канала Красного Креста. Участвую в этой акции первый раз. Очень хочу, чтобы детей счастливых и людей становилось больше. Я взяла куклу и мальчик Олег пяти лет хочет робота. Чаще всего дети хотят найти под елкой именно игрушки. Но исполнить некоторые желания простым походом в магазин оказывается невозможно. Василий Кратович, например, мечтает бороться с огнем и спасать жизни. Новогоднее чудо для него совершили сотрудники МЧС. Мальчик примерил на себя роль настоящего огнеборца. Василию показали, как живет и работает пожарный аварийно-спасательный отряд.

Василий Кратович:

Я с детства хочу пойти в МЧС работать, мне это нравится очень. Я, конечно, не ожидал такого, что встречусь с пожарными и будет мне такой подарок. Вырасту, поступлю в училище, а там в академию пожарную.