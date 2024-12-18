Нарастить производственные мощи – брестское предприятие планирует реализовать масштабный инвестпроект

Сильные регионы – сильная страна. Экономическая самостоятельность, предпринимательская активность и хозяйственный подход – надежный фундамент для расширения возможностей компаний и выхода их на новый уровень производства и экспортного потенциала. На одном из Брестских предприятий реализуется масштабный инвестиционный проект, благодаря которому планируется в два раза нарастить производственные мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания специализируется на выпуске оборудования для пищевой отрасли – от мясной до молочной. Того требует рынок. После ухода западного бизнеса, белорусский производитель закрепился в СНГ и выходит на рынки Ближнего Востока и Африки. Запуск нового цеха позволит не только увеличить объемы, но и создать новые рабочие места. Кристина Протосовицкая – расширяя рынки сбыта.

Тонны нержавеющей стали, которую доставляют из Индии, Китая и Тайваня, в этих цехах превращают в такое нужное и востребованное оборудование для пищевых производств. В портфеле 4 масштабные линейки – для соблюдения требований чистоты и гигиены персонала, своего рода промышленные посудомоечные машины и все для переработки мяса – от убоя до выпуска продукции. Это финальная стадия. А прежде – в центре разработок делают все, чтобы у так называемого «железа» появился мозг, способный выполнять любые команды. Над созданием каждой единицы оборудования трудятся 36 технологов, инженеров и программистов. Их усилиями металл становится надежным напарником для человека. Индивидуально добавляют опции под заказчика.

Вадим Головченко, заместитель директора по развитию предприятия «Агропищепром»:

Наличие такого, достаточно большого количества конструкторов – это наше конкурентное преимущество. Потому что мы работаем с нестандартными клиентами и запросами. Из-за этого, наверное, наш клиент нас и выбирают. Предприятие работает 15 лет, ежегодно прирастают в объемах производства на треть. 90 % готовой продукции экспортируется, 10 % – остается под потребности отечественных производителей продуктов питания. Если раньше поставки делили между СНГ и американским континентом (Канада, США, Мексика), то сегодня разворот в сторону новой части света. И если санкции закрывают двери, то для предприимчивых – открывают окна возможностей.