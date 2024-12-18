Караев о благотворительном марафоне «Наши дети»: эту инициативу подхватили все ветви власти

Праздничный марафон добра продолжает шествие по стране. «Наши дети» – один из самых ярких и душевных новогодних проектов. Он объединяет взрослых и дарит волшебство и сказку детям. Забота о юных белорусах – одно из приоритетных направлений государственной политики. Внимание подрастающему поколению уделяется на протяжении всего года, но в эти праздничные дни – особенно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 декабря благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Гродненский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это учреждение специального образования. В центре обучаются ребята с нарушениями в развитии. Образовательный процесс здесь организован почти для 150 особенных мальчишек и девчонок. Как и все в эти предновогодние дни, они ждут сказку и верят в чудо. Традиционно в самое волшебное время в году к ребятам приезжают гости.

Юрий Караев, помощник Президента, инспектор по Гродненской области:

Эту инициативу подхватили все ветви власти, обе Палаты парламента, местные депутаты, областные, правительство, везде все наши уважаемые руководители всех уровней всегда в детских домах, в школах, в детских садиках, чтобы ни один ребенок без подарка, без поздравления не остался.

Елена Рабковская:

Для нас это большой праздник, нам очень приятно, что нашим деткам оказывают внимание. Конечно, для нас, мам тоже это праздник, для родителей, для бабушек. Все приходят, все радуются. Праздничную программу в центре, конечно, не пропустил Дед Мороз. Сладкие угощения от главного зимнего персонажа получили все детишки. А руководителю центра передали сертификаты на развивающие пособия и реабилитационное оборудование.