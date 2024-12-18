Караев о благотворительном марафоне «Наши дети»: эту инициативу подхватили все ветви власти
Праздничный марафон добра продолжает шествие по стране. «Наши дети» – один из самых ярких и душевных новогодних проектов. Он объединяет взрослых и дарит волшебство и сказку детям. Забота о юных белорусах – одно из приоритетных направлений государственной политики. Внимание подрастающему поколению уделяется на протяжении всего года, но в эти праздничные дни – особенно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 декабря благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Гродненский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это учреждение специального образования. В центре обучаются ребята с нарушениями в развитии. Образовательный процесс здесь организован почти для 150 особенных мальчишек и девчонок. Как и все в эти предновогодние дни, они ждут сказку и верят в чудо. Традиционно в самое волшебное время в году к ребятам приезжают гости.
Юрий Караев, помощник Президента, инспектор по Гродненской области:
Эту инициативу подхватили все ветви власти, обе Палаты парламента, местные депутаты, областные, правительство, везде все наши уважаемые руководители всех уровней всегда в детских домах, в школах, в детских садиках, чтобы ни один ребенок без подарка, без поздравления не остался.
Елена Рабковская:
Для нас это большой праздник, нам очень приятно, что нашим деткам оказывают внимание. Конечно, для нас, мам тоже это праздник, для родителей, для бабушек. Все приходят, все радуются.
Праздничную программу в центре, конечно, не пропустил Дед Мороз. Сладкие угощения от главного зимнего персонажа получили все детишки. А руководителю центра передали сертификаты на развивающие пособия и реабилитационное оборудование.
Татьяна Валюкевич, директор государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно:
Наши дети эмоциональны и очень отзывчивы. Они на очень тонком уровне понимают настроение окружающих. Поэтому мы обязаны быть в хорошем настроении всегда, чтобы у наших детей тоже было хорошее настроение.
Благотворительный марафон «Наши дети» с каждым днем объединяет все больше маленьких белорусов. Проект только стартовал. До 15 января 2025-го он охватит более миллиона ребят.