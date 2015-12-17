Новости Беларуси. В Минске начала работу мобильная сеть 4G. Это стандарт связи четвертого поколения с гораздо более высокими скоростями, чем предыдущие. Сеть построена совместным предприятием «Белорусские облачные технологии» в соответствии с указом Президента. Запуск нового сервиса – результат успешной реализации инвестиционного проекта и эффективного сотрудничества государства и частного бизнеса. Корреспондент программы Новости «24 часа» с подробностями.

Сегодня миллионы белорусов, пользующихся мобильным интернетом, получили отличную новость. Высокоскоростная передача данных – до 140 мегабит в секунду – возможна теперь и через телефон. В Минске начала работу сотовая сеть четвертого поколения. Проект реализован совместным предприятием «Белорусские облачные технологии» (beCloud) в соответствии с указом Президента Беларуси.

Всеволод Янчевский, помощник Президента Республики Беларусь:

Проект по созданию сети 4G реализован в соответствии с указом Президента Беларуси. Это отличный пример сотрудничества государства и частных инвесторов. Сеть 4G – это только начало. Сегодня в нашей стране и в сфере телекоммуникаций, и в IT-сфере очень важно быстро двигаться дальше. Потому что скорость развития современных технологий сегодня просто фантастическая.

Широко распространенная в Европе, России и США передача данных четвертого поколения, проще 4G, увеличивает скорость Интернета по мобильному телефону в несколько раз по сравнению 3G. Пользователь может быстро получать и отправлять большие файлы. Без подвисаний смотреть онлайн-видео в самом высоком разрешении. Сайты грузятся быстрее, программы обновляются за миг. Лучше прием во время движения в машине.

В Беларуси стандарт реализован по технологии LTE Advanced – «Белорусскими облачными технологиями» по принципу одна 4G-сеть для всех мобильных операторов.

Михаил Дука, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СООО «Белорусские облачные технологии»:

Мы строи единую сеть для всех. Мы несем один раз те затраты, которые каждый понес бы для себя в отдельности. Тем самым мы практически в разы предоставляем конечному оператору возможность оптимизировать тарифы.

Сергей Поблагуев, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Миссия нашего предприятия – дать толчок IT-рынку Беларуси. Она реализуется. То есть стагнации, которая была 5 лет назад, уже нет.

Максимальную скорость связи четвертого поколения в Беларуси обещают до 140 мегабит в секунду. Средняя величина загрузки данных может быть 30-60 мегабит в секунду. Именно такое значение и наблюдалось сегодня в городе

Евгений Горин, СТВ:

Это телефон 3G это 4G. Мы зашли на видеохостинг, чтобы посмотреть, как будет грузиться видео в высоком разрешении 4К. Итак, нажимаем. У меня еще пока грузится, а у вас уже показывает. То есть получается, у 3G нет шансов.

Впрочем, с высоких этажей скорость загрузки могла достигать обещанных 130 мигабит в секунду.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Сегодня мы вводим в коммерческую эксплуатацию первый этап сети 4G в нашей стране. Это порядка 150 базовых станций в городе Минске. Они позволят у нас с достаточным качеством представить на этом этапе услуги связи в этой технологии. По 2016 году мы планируем совместно с оператором связи «Облачные технологии» развить эту сеть в Минске, в областных центрах и крупных районных центрах порядка тысячи базовых станций.

В 2016 году передача данных четвертого поколения придет в областные город – Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев. А до 2020 – в райцентры и другие населенные пункты.