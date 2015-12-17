«Белавиа» запустила рейс Минск – Харьков – Минск

Новости Беларуси. И от облачных технологий к заоблачным далям. Новый рейс от национального авиаперевозчика свяжет Минск и Харьков. Этот город станет третьим в Украине, куда сегодня летает «Белавиа». Открывая рейс, просчитывали всю экономику. Ведь новое направление для страны – новые перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский Харьков белорусский рейс встретил декабрьским плюсом. Плюсов, вот только уже экономических, ждут и от нового маршрута. Да и как иначе. Регулярного авиасообщения между двумя городами не было с конца восьмидесятых. Возобновили.

Харьков стал третьим городом после Киева и Одессы, куда белорусский перевозчик проложил авиамаршрут. Просчитывали всю экономику. До мелочей. Учли и пассажиров транзитных. Особенно из России в Украину.

Алексей Кожухов, бизнесмен:

На мой взгляд, это будет интересно не только бизнесменам, но и, в том числе, для туристических поездок в Европу, для пересадок.

Кстати, в Харькове самый большой процент иностранных студентов в стране. Поэтому и неофициальное звание самого студенческого тоже заслужено.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности национальной авиакомпании:

Около 30 тысяч туркменских студентов учится в Украине. В различных городах, районах, регионах. В том числе и в Харькове. Есть пассажиры и в пункты Западной, Восточной, Северной Европы.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вместимость самолета, который будет летать по маршруту Минск – Харьков –Минск 125 человек. Две страны уверены: интерес к центру деловой активности и одному из ключевых научных центров Украины будет. Ставка на транзитных пассажиров и представителей деловых кругов. Не зря Харьков вошел в топ-10 крупных городов с наибольшей эффективностью ведения бизнеса.

Успел убедиться в этом уже и Андрей. На своем личном опыте. Летать в другие страны для налаживания деловых контактов – часть его работы. В бизнесе не первый год. Даже во время непродолжительного полета – всего-то час с небольшим – не расстается с ноутбуком. Говорит, новый рейс для него, да и в целом всей его компании, настоящая бизнес-находка.

Андрей Майдан, бизнесмен:

Наша группа работает по всему миру, включая Беларусь, Казахстан, Россию. Много наших коммерсантов летает по территории России, работает. Поэтому для нас этот рейс удобный.

Развивать можно и двусторонние связи в IT-сфере, пищевой промышленности и фармацевтике. К Беларуси у харьковских предприятий широкий интерес. Готовы поделиться и своими ноу-хау. Взять, к примеру, сельское хозяйство. Здесь Харьков готов предложить семенные сорта – разработки местных институтов.

Владимир Васильченко, директор Международного аэропорта «Харьков»:

Наверняка найдется масса экономических и социальных вопросов, которые заинтересуют людей и они, наверняка, будут искать проекты, развитие. Это же не только туризм. Здесь и бизнес, и экономика.

Минская и Харьковская область сегодня побратимы. Диалог в машиностроении, аграрном секторе, культуре. Все это до недавнего времени было в переспективе. Самое время воплощать все планы в жизнь. Тем более летать новый рейс будет регулярно.