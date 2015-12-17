Новости Беларуси. В Гродно «зажгли» самую необычную ёлку в стране. Спасатели украсили праздничной иллюминацией 33-метровую башню-каланчу. На уникальный новогодний проект ушло около 2 тысяч разноцветных лампочек. Они украсили памятник архитектуры, которому уже больше 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественной церемонии предшествовало настоящее новогоднее представление. На него специально пригласили воспитанников детских домов и школ-интернатов Гродненского района. Каждый из юных гостей получил от Деда Мороза сладкий подарок.

Наталья Дмуховская, воспитанник Поречской вспомогательной школы-интерната:

Здесь классно! Дед Мороз, ёлка, пожарная часть. Столько народа! Очень хорошее настроение, нам весело здесь, очень нравится. Хотелось бы ещё сюда приехать.

Анатолий Климович, воспитанник Поречской вспомогательной школы-интерната:

Мне очень понравилось. Зажгли самую большую ёлку. Подарки!