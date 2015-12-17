В Минске презентовали специальное мобильное приложение-помощник для людей с аутизмом

Новости Беларуси. Сегодня, 17 декабря, все, кто прилетал в Национальный аэропорт «Минск» становились свидетелями необычной презентации. Здесь представили новое мобильное приложение «Коммутатор ДАР». Программа разработана специально для людей с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь словарный запас родного братика Миши – в таких папках. До недавнего времени свои мысли и желания мальчик озвучивал с помощью картинок. У ребенка аутизм.

Для многих людей с особенностями, тем более детей, общение даже с близкими людьми становилось проблемой. Найти нужную карточку порой непросто, да и сама папка должна быть всегда под рукой. Теперь весь набор необходимых для больного ребенка фраз доступен в цифровом варианте. Velcom презентовал новую разработку – «Коммуникатор ДАР». Это приложение поможет услышать таких детей.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

«Коммуникатор ДАР» обеспечит общение с родственниками, братьями, сестрами, родителями. И вообще значительно облегчит их жизнь.

Одно из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности компании Velcom – помощь детям. Детям больным, нуждающимся.

Аналогов программы не было ни в одной стране СНГ. Теперь же это уникальное приложение доступно всем русскоязычным пользователям. Почти 200 картинок, которые охватили практически все сферы – от повседневной жизни до самых разных оттенков и чувств. И что самое главное, для детей с аутизмом «Коммуникатор ДАР» очень прост в обращении.

Денис Толсташов, руководитель группы разработчиков «Коммуникатора ДАР»:

Выбирает картинки «мама» и «веселый» и поворачивает планшет к маме. Мама видит фразу: мама я веселый.

К тому же, картинки из стандартного набора можно дополнять и своими фото. Но приложение – еще не финальный этап благотворительного проекта. Детей и их родителей также будут обучать пользоваться системой альтернативной коммуникации.

Татьяна Яковлева, директор международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители»:

Основная функция – наладить коммуникацию с внешним миром для человека с аутизмом. Для ребенка с аутизмом, для взрослого человека с аутизмом.

«Коммуникатор ДАР» – бесплатное приложение, и это не первый благотворительный опыт компании Velcom.

А через год, к примеру, на вооружение эту разработку возьмет и национальный аэропорт страны. Где, как ни здесь, понимают: у общения не должно быть никаких границ.