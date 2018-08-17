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В Минске на выходных изменят движение транспорта в связи с соревнованиями по велоспорту

17 августа 2018 19:58
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Новости Беларуси. Столица готовится к проведению соревнований по велоспорту. 18 и 19 августа в рамках «Гран-при Минска» и «Кубка Минска» на дороги выедут тысячи велолюбителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на выходных изменят движение транспорта в связи с соревнованиями по велоспорту -1

В связи с этим ограничат движение на проспекте Победителей, а также внесут изменения в работу общественного транспорта в утренние и дневные часы.

Кроме того, к «Чижовка-Арене», где на выходных пройдут соревнования по дзюдо, болельщики смогут добраться на временном троллейбусе. Курсировать он будет от станции метро «Автозаводская».

В Минске на выходных изменят движение транспорта в связи с соревнованиями по велоспорту -4

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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