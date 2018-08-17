Мусор, подтопления и зловоние в центре Гродно. У реки Городничанка разрушаются берега, и канализационные стоки сливаются в воду

Новости Беларуси. Мусор, бардак и подтопления. В Гродно один из участков вдоль реки Городничанки уже несколько лет один из самых проблемных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мусор, бардак и подтопления. В Гродно один из участков вдоль реки Городничанки уже несколько лет один из самых проблемных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь разрушаются берега, а канализационные стоки попадают прямо в водоем. И всё это в самом центре города – у стен Старого замка и Коложи.
Тадэуш Станевский уже устал обивать пороги кабинетов власти. Его дом фактически стоит на мокром месте. Огород не высаживает – а смысл? Того и гляди – его смоет водой, как у соседей сарай с поросятами. Ведь после каждого ливня небольшая река Городничанка превращается в стремительный поток с непредсказуемым нравом.
Тадэуш Станевский, житель Гродно:
Здесь я не могу жить, потому что постоянно, как только ливень, штукатурка отстает, обваливается, и полы погнили все.
Улица Рабочая застраивалась в 70-е годы. Старожилы вспоминают: раньше таких проблем не было. Всё началось, когда убрали ливневки. Вода стала частым гостем на подворьях. Тогда власти решили расширить пойму реки. Снесли мостик у людей возле дома – теперь ходить надо вокруг. И на этом всё.
Евгений Колодин обращает наше внимание на бардак у реки. Мусор, заросли, бутылки – плодородная почва для криминала. Из трубы в водоем идут стоки – зловонный запах на всю округу.
Евгений Колодин, житель Гродно:
Туристы приходят. Здесь столько экскурсий. Группы приезжают, здесь останавливаются. Китайцы… И фотографируют!
Галина Буро, СТВ:
Еще при советской власти на этом месте хотели сделать зону отдыха: построить дамбу, чтобы получилось озеро, а территорию облагородить. Воплощение в жизни проект так и не нашел. А берега реки продолжают разрушаться.
Проблему долго изучали специалисты. Наконец, решение нашлось.
Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ:
Разработан проект, который предусматривает благоустройство целой реки Городничанка: включая от улицы Виленской и до улицы Рыбацкой. Естественно, проект требует вложения денег. Рассматривается вопрос о поэтапном благоустройстве данного объекта.
Обещают восстановить и разрушенный мостик и все-таки определить источник зловония. Жители надеются, что в этот раз дело сдвинется с мертвой точки. Ведь за последние годы они слышали уже много обещаний.