Мусор, подтопления и зловоние в центре Гродно. У реки Городничанка разрушаются берега, и канализационные стоки сливаются в воду

Новости Беларуси. Мусор, бардак и подтопления. В Гродно один из участков вдоль реки Городничанки уже несколько лет один из самых проблемных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь разрушаются берега, а канализационные стоки попадают прямо в водоем. И всё это в самом центре города – у стен Старого замка и Коложи.

Тадэуш Станевский уже устал обивать пороги кабинетов власти. Его дом фактически стоит на мокром месте. Огород не высаживает – а смысл? Того и гляди – его смоет водой, как у соседей сарай с поросятами. Ведь после каждого ливня небольшая река Городничанка превращается в стремительный поток с непредсказуемым нравом.

Тадэуш Станевский, житель Гродно:

Здесь я не могу жить, потому что постоянно, как только ливень, штукатурка отстает, обваливается, и полы погнили все.

Улица Рабочая застраивалась в 70-е годы. Старожилы вспоминают: раньше таких проблем не было. Всё началось, когда убрали ливневки. Вода стала частым гостем на подворьях. Тогда власти решили расширить пойму реки. Снесли мостик у людей возле дома – теперь ходить надо вокруг. И на этом всё.

Евгений Колодин обращает наше внимание на бардак у реки. Мусор, заросли, бутылки – плодородная почва для криминала. Из трубы в водоем идут стоки – зловонный запах на всю округу.