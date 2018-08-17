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Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска

17 августа 2018 18:49
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Новости Беларуси. Фотографии выдающихся людей города разместили на 23 билбордах в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска-1

Среди них представители различных профессий – в основном, простых, но значимых и важных для народа: врачи, учителя, служащие, а также талантливые дети района.

Вскоре проект станет своеобразной визиткой ко Дню города, который в 2018 году празднуется 26 августа. Тогда познакомиться с рабочими талантами смогут не только жители, но и гости Солигорска.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска-4

Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска-6

# Известные белорусы # общество

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