Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска

Новости Беларуси. Фотографии выдающихся людей города разместили на 23 билбордах в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них представители различных профессий – в основном, простых, но значимых и важных для народа: врачи, учителя, служащие, а также талантливые дети района.

Вскоре проект станет своеобразной визиткой ко Дню города, который в 2018 году празднуется 26 августа. Тогда познакомиться с рабочими талантами смогут не только жители, но и гости Солигорска.

Подробнее смотрите в видеоматериале.