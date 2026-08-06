В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников

Октябрьский район – лидер по строительству жилья в столице. Активно растут многоэтажки в микрорайоне «Сокол» и «Минск-Мире», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников. Здесь завершается возведение 16-этажного дома. Он рассчитан на 125 квартир. Строители уже смонтировали первый слой кровельного покрытия и установили оконные блоки, а в ближайшее время приступят к окраске фасада здания. Рядом планируют возвести еще шесть высоток. Часть жилья будет арендным.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

В настоящее время активно ведутся работы по отделке внутренней, выполняются работы по устройству стяжек полов, поклевка, окраска стен, оклейка их обоями, также устройство напольного покрытия из керамической плитки и ламината.

Параллельно идет благоустройство придомовой территории. Со стороны двора завершается обустройство входных групп в подъезды. Работы ведутся комплексно, чтобы обеспечить своевременную сдачу объекта в эксплуатацию.