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В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников

06 августа 2026 18:53
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Октябрьский район – лидер по строительству жилья в столице. Активно растут многоэтажки в микрорайоне «Сокол» и «Минск-Мире», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников-2

А на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников. Здесь завершается возведение 16-этажного дома. Он рассчитан на 125 квартир. Строители уже смонтировали первый слой кровельного покрытия и установили оконные блоки, а в ближайшее время приступят к окраске фасада здания. Рядом планируют возвести еще шесть высоток. Часть жилья будет арендным.

В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников-4

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
В настоящее время активно ведутся работы по отделке внутренней, выполняются работы по устройству стяжек полов, поклевка, окраска стен, оклейка их обоями, также устройство напольного покрытия из керамической плитки и ламината.

Параллельно идет благоустройство придомовой территории. Со стороны двора завершается обустройство входных групп в подъезды. Работы ведутся комплексно, чтобы обеспечить своевременную сдачу объекта в эксплуатацию.

# Строительство # Денис Вихренко

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