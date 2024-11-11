Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?

Чтобы не идти на поводу у паводка, готовиться к стихии нужно заранее. Гомельская область в начале года сильно пострадала от подъема воды. И чтобы не допустить повторения ситуации, предупредительные меры в регионе принимают уже сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там, где обстановка была самой сложной, сейчас возводят защитные инженерные сооружения – дамбы и отводные каналы, чтобы стихия вновь не застала врасплох жителей частного сектора. С ходом работ ознакомилась Анна Корольчук.

Не первый год жители агрогородка Красное становятся заложниками «большой воды», но прошлая зима выдалась особенно тяжелой. С приходом нового года участки затопило грунтовыми водами, которые сошли только летом.

Алла Иванчикова, жительница агрогородка Красное:

До конца июня мы ходили в сапогах, потому что вода стояла. Полы гниют. Подкладываешь кирпичи. Вода сейчас ушла, грязь под полом, пол за лето не высох.

Антонина Байкова, жительница агрогородка Красное:

Когда здесь было поле, нам было хорошо. Когда стали застраивать дома, стал каждый подсыпать. И мы оказались в яме. От подтоплений страдают несколько улиц – более 30 домов, которые оказались в низине из-за новой застройки. Не дают уходить воде и бывшие глиняные карьеры. На просьбы сельчан о помощи откликнулись на самом высоком уровне. Глава государства выделил средства на строительство защитных сооружений. Сейчас в агрогородке идет монтаж системы водопонижения.