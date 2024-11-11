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Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?

11 ноября 2024 17:50
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Чтобы не идти на поводу у паводка, готовиться к стихии нужно заранее. Гомельская область в начале года сильно пострадала от подъема воды. И чтобы не допустить повторения ситуации, предупредительные меры в регионе принимают уже сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Там, где обстановка была самой сложной, сейчас возводят защитные инженерные сооружения – дамбы и отводные каналы, чтобы стихия вновь не застала врасплох жителей частного сектора.

С ходом работ ознакомилась Анна Корольчук.

Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?-2

Не первый год жители агрогородка Красное становятся заложниками «большой воды», но прошлая зима выдалась особенно тяжелой. С приходом нового года участки затопило грунтовыми водами, которые сошли только летом.

Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?-4

Алла Иванчикова, жительница агрогородка Красное:
До конца июня мы ходили в сапогах, потому что вода стояла. Полы гниют. Подкладываешь кирпичи. Вода сейчас ушла, грязь под полом, пол за лето не высох.

Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?-6

Антонина Байкова, жительница агрогородка Красное:
Когда здесь было поле, нам было хорошо. Когда стали застраивать дома, стал каждый подсыпать. И мы оказались в яме. 

От подтоплений страдают несколько улиц – более 30 домов, которые оказались в низине из-за новой застройки. Не дают уходить воде и бывшие глиняные карьеры. На просьбы сельчан о помощи откликнулись на самом высоком уровне. Глава государства выделил средства на строительство защитных сооружений. Сейчас в агрогородке идет монтаж системы водопонижения.

Люди благодарят Лукашенко – как Президент помог решить проблему подтоплений домов от паводков?-8

Спасибо большое нашему Президенту! Он нам выделил деньги, стали делать.

Стоимость проекта – около 3 млн рублей. Согласно ему часть воды из жилой застройки будет уходить в дренаж, еще часть – по трубам в ближайшее озеро. Обещают, что система водопонижения решит проблему как минимум на 90 %. Местные жители надеются, что работы проведут качественно и благоустройство затронет все «болевые точки».

Подробности смотрите в видео

# Александр Лукашенко # Анна Корольчук

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