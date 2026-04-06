Прямой эфир

Массовая акция против НАТО прошла в Париже

06 апреля 2026 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Франции тысячи протестующих вышли на улицы Парижа с требованием остановить все военные операции, проводимые Североатлантическим альянсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая акция против НАТО прошла в Париже-2

Протестующие уверены, что альянс разжигал гражданские войны в Ливии и Афганистане, а также дестабилизировал ситуацию на Балканах и Ближнем Востоке. Организаторы манифестаций пообещали продолжать акции протеста до тех пор, пока Франция не пересмотрит свое членство в блоке. Опросы показывают, что каждый третий француз сомневается в необходимости пребывания страны в НАТО.

# франция # НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
На летящем к Луне корабле NASA возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
05 апреля 2026 20:16

На летящем к Луне корабле NASA возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно
05 апреля 2026 19:30

В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно

Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15
05 апреля 2026 18:35

Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15