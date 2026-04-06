Массовая акция против НАТО прошла в Париже

Во Франции тысячи протестующих вышли на улицы Парижа с требованием остановить все военные операции, проводимые Североатлантическим альянсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие уверены, что альянс разжигал гражданские войны в Ливии и Афганистане, а также дестабилизировал ситуацию на Балканах и Ближнем Востоке. Организаторы манифестаций пообещали продолжать акции протеста до тех пор, пока Франция не пересмотрит свое членство в блоке. Опросы показывают, что каждый третий француз сомневается в необходимости пребывания страны в НАТО.