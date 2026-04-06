Пенсионеры в Литве оказались на грани выживания, пишут местные СМИ. Ежемесячных выплат не хватает даже на самые скромные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер пособия составляет лишь 85 % от прожиточного минимума. Эксперты утверждают, что проблема кроется не только в экономике, но и в приоритетах властей. Так, Литва намерена потратить 5 % ВВП на военные нужды. При этом, согласно данным Евростата, из 39 европейских стран в 20 пенсия не достигает минимального уровня. Самые тяжелые условия зафиксированы в Грузии, Молдове и Албании, а среди государств Евросоюза в числе аутсайдеров оказались все страны Прибалтики и Кипр.