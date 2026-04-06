День открытых дверей прошел в УВД Миноблисполкома

В УВД Миноблисполкома отменили пропускной режим – правда, лишь на три часа – в управлении организовали день открытых дверей. Любой желающий мог пройтись по служебным коридорам, увидеть, как устроено рабочее место милиционеров, и пообщаться с руководством ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое интересное ожидало посетителей на территории – там было организовано около десятка тематических локаций. Каждый мог примерить милицейскую экипировку, подержать в руках пистолет или автомат, посидеть в служебном автомобиле – и таким образом представить себя в роли милиционера.

Владимир Синяк, заместитель начальника УВД Миноблисполкома: Каждый год мы стараемся сделать праздник для наших гостей. Ведь кто-то из ребят вскоре пополнит ряды милиционеров Минской области. У нас насыщенная интерактивная программа. Мы постарались охватить все, что интересно разной аудитории. Мы благодарим каждого, кто переступил сегодня порог нашего управления.

Абитуриенты провели время не только с удовольствием, но и с пользой – те, кто уже определился с будущей профессией, смогли пообщаться с представителями различных служб МВД и прямо на месте подать заявление на поступление в ведомственные учреждения образования – они начинают вступительную кампанию раньше других вузов.

Иван Якимович, воспитанник ВПК «Орлы»:

Сегодня написал заявление в Академию МВД на факультет общественной безопасности. Я с самого детства мечтал стать милиционером. Это почетно. Милиционеры сильные, отважные, смелые.

День открытых дверей в УВД – уже традиционное мероприятие. Каждый год милиционеры организуют настоящий праздник для минчан. И на этот раз гости не только получили положительные эмоции от интерактива, но и отведали настоящую солдатскую кашу.