Терех о беглых: попробовали бы они рубить дрова, как Президент. Он вас всех еще одной рукой

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим признание змагаров, почему беглых никто больше не хочет спонсировать и поговорим о том, как предатели борются за каждую копейку Запада. В эфире публицист Юрий Терех.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Не дождетесь!» – сказал Александр Лукашенко. Первое, что касается беглых: сколько годов уже хороните?

Юрий Терех, публицист:

Они бы попробовали дрова порубить, как он. Я, скорее всего, тот темп не вытяну, несмотря на разницу. Я сдуюсь. А эти все там хоронят. Он вас всех еще одной рукой.

Григорий Азаренок:

Станцуем, дорогие товарищи, на ваших беглых похоронах. Потому что от цирроза печени, от хронического алкоголизма вы все помрете обязательно.

Юрий Терех:

А что вот до велозавода, помнишь, сколько кричали: как это так пустили инвесторов и посадили. Не просто так посадили, оказывается. Всего это хотели дербанить, прикрыть, пообещать развить, поделить на помещения маленькие, поменять собственников, распродать по частям, снести да застроить жилые кварталы, заработать денег. Не прошла схема.

Григорий Азаренок:

«Не пронесет», – сказал Александр Лукашенко тем, кто пытается отсидеться. Мы это можем с политической точки зрения обсудить, но и даже социально-экономической. И действительно, Батька сказал: молодые ребята, управленцы. Идет смена поколений и готовы работать. И вот старый стиль, что называется, отписок бюрократии, чванства чиновничества, он просто не пройдет.

Юрий Терех:

Нужен результат. Работай на результат. Взялся – делай. Ну не можешь делать – не берись. Все же просто.

