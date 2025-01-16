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В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан

16 января 2025 06:47
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Благоустройство, увековечивание памяти, гражданская инициатива – вопросы, с которыми обращаются в местные органы власти жители Брестской области. Своими предложениями и проблемами поделились с руководителем региона Петром Пархомчиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан-2

Прямой диалог с людьми – возможность выслушать и разобраться. Максимальная открытость руководителей на местах – обязательное требование Президента. На прием в Бресте пришли девять человек. Представители Белорусского союза офицеров попросили поддержать создание памятного знака в городском поселке Ружаны – в честь тех, кто доблестно защищал рубежи Родины в разные годы.

В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан-4

Олег Тараскин, председатель Совета ветеранов ракетных войск стратегического назначения Бреста ОО «Белорусский союз ветеранов»:
Пока мы самостоятельно занимались, у нас ничего не получалось. Нас везде отвергли. Мы вышли на уровень губернатора, и он все вопросы решил. Это самое мудрое решение, когда сразу на месте все решается положительно и это слышали исполнители, которые были на связи.

С вопросом благоустройства обратились краеведы из Кобринского района. В этой местности проживал род героя Отечественной войны 1812о года Энгельгардта, которому принадлежало имение. Сегодня сохранился лишь парк.

В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан-6

Елена Антонова, жительница деревни Кустовичи:
Мы хотим облагородить это место. Воссоздать парк, очистить от поросли, углубить пруды и поставить памятник об этих людях или мемориальная доска.

За 2024 год в Брестском облисполкоме рассмотрели более 3,5 тысячи обращений. В основном, жителей региона волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и землеустройства. Количество жалоб сокращается.

# Перт Пархомчик # Прием граждан

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