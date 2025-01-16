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В Беларуси в 525 раз выросло количество электротранспорта за несколько лет

16 января 2025 06:52
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Рост – в 525 раз: количество электротранспорта в Беларуси за последние несколько лет значительно выросло. По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, если в 2017 году в Беларуси было 40 электромобилей, то в текущем их уже 21 тысяча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси в 525 раз выросло количество электротранспорта за несколько лет-2

Активно развивается пассажирский электротранспорт, обновляются транспортные парки. Производители освоили выпуск техники по экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Создается инфраструктура для беспрепятственного и безопасного движения, появляются стоянки, места хранения и сервисного обслуживания велосипедов, самокатов. Все это снижает воздействие транспорта на атмосферный воздух в стране: за 5 лет выбросов стало меньше на 6,2 %.

# Транспорт Беларуси

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