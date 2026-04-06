Ветераны войны в Афганистане заложили аллею из 30 кленов в Минске

По всей Беларуси продолжаются традиционные весенние работы по наведению порядка. К благоустройству столицы подключились и ветераны войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сквере «Старостинская Слобода» они высадили 30 кленов. Аллею заложили в честь 30-летия открытия памятника воинам-интернационалистам на острове Мужества и Скорби. Вместе с ветеранами трудились члены семей погибших, представители молодежных организаций, суворовцы, кадеты, учащиеся военно‑патриотических классов, а также духовенство и спортсмены.

Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию: У моей мамы, четыре брата, все погибли на войне. Один из них, защитник Брестской крепости, лежит там. Я прихожу к нему, кланяюсь, говорю «спасибо». И вот сейчас здесь, когда мы сажаем эти деревья, будут расти на мирной красивой земле. Это же здорово.

Сергей Попов, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы»:

Мы всегда стараемся привлекать школьников, кадетов. Мы пытаемся донести до них, что это, для чего. Потому что это уже наше поколение будет следующее. Не будет нас, останутся они и останутся эти деревья. Как память о проведенных мероприятиях.

Аллея станет живым напоминанием о стойкости и верности долгу. Всего в Минске в этом году высадят более 47 тысяч деревьев и кустарников.