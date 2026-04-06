В Беларуси к севу льна-долгунца приступили все регионы

Главная тема этих дней – в полях страны идет весенний сев. Наращивать темпы работ при обязательном сохранении качества – первостепенная задача. Все регионы уже включились в кампанию по льну-долгунцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря неизменной позиции Президента и системной поддержке отрасли льноводство многие годы остается одной из стратегических сфер аграрного комплекса. Лен – не просто культура, а национальный символ, «северный шелк», который обеспечивает Беларуси высокие позиции в мировом рейтинге по качеству волокна.

Как только позволила погода, хозяйства вышли в поля. Уже засеяно около 20 % плана – темпы выше прошлогодних. В распоряжении аграриев более 100 сеялок и шесть десятков комбинированных агрегатов. План посевов увеличен почти до 50 тысяч гектаров. Наибольший объем – у Витебской области, далее Минская и Могилевская. Брестская область уже выполнила 71 %.

Специалисты подчеркивают – лен чувствителен к влаге и температуре, поэтому технологическая дисциплина – ключевой фактор. 85 % посевов выполняют семенами белорусской селекции – от проверенного «Гранта» до нового сорта «Акцент», устойчивого к полеганию и болезням. Что касается яровых культур в целом, в стране они посеяны на 16 % площадей – это данные за 3 апреля. Темпы растут ежедневно. Каждая весенняя неделя критически важна. Президент ориентирует аграриев на четкое соблюдение сроков и технологий. От оперативности и дисциплины сейчас зависит будущий урожай и выполнение задачи – собрать не меньше, чем в прошлом году.