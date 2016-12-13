В Минске на 12% уменьшилось нецелевое использование земли

Новости Беларуси. В столице усилили контроль за участками. Лирическое название, но с жёсткими правилами: интервенция проверит и эффективность от их использования.

С начала 2017 года в столице досконально обследовано свыше 400 земельных участков различной формы собственности.

Половина из них, как оказалось, с нарушениями. Среди самых распространенных – самовольное занятие земель и нарушение сроков возврата временно занимаемых территорий.

Вместе с тем в Минске на 12% сократились случаи нецелевого использования по сравнению с 2015 годом.

В столичной мэрии предлагают: если в течение нескольких лет площадки не используются, необходимо подыскивать для них более хозяйственного владельца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:

В случае установления самовольного занятия земель после привлечения к ответственности организации, индивидуальные предприниматели и граждане выплачивают 10-кратную ставку налога. Правильнее оформить земельный участок в установленном порядке, получить документы на него и платить однократную ставку.