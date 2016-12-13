На МКАДе появились новые камеры контроля скорости

Новости Беларуси. Умные гаджеты на страже порядка. В столице активно устанавливают и тестируют камеры фиксации нарушений ПДД. Под пристальным вниманием электронных устройств оказалась и Минская кольцевая.

Дополнительные аппараты контроля скорости появились на 34 километре внешнего кольца и на 23 внутреннего.

Датчики слежения не только делают снимок авто нарушителя, но и фиксируют разговор по мобильному телефону и даже непристегнутый ремень безопасности. В 2017 году на МКАД установят 17 дополнительных камер фотофиксации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2018 появится еще 35 мобильных датчиков контроля скорости.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках «Доброй дороги» на МКАД сегодня в семь утра были установлены две камеры фотофиксации. Для того, чтобы снизить скоростной режим, потому что мы все знаем, что одна из причин ДТП – это скоростной режим. Нужно снизить последствия и гибель людей на дорогах.